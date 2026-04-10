Nel fine settimana il Palasport ospita le competizioni di basket giovanile. Da oggi fino a domenica si svolge l’Interzona Under 17 femminile, con partite che coinvolgono diverse squadre della categoria. Successivamente, il 9 e 10 maggio, sono programmati gli spareggi Under 17 Eccellenza maschile, con incontri tra le migliori formazioni della regione. L’evento riunisce giovani atleti provenienti da varie squadre e si svolge interamente all’interno della struttura sportiva.

Il basket giovanile torna protagonista e accende i riflettori sul Palasport. Da oggi a domenica è in programma l’Interzona Under 17 femminile, mentre il 9 e 10 maggio sarà la volta degli spareggi Under 17 Eccellenza maschile. Si tratta di eventi ufficiali riconosciuti dalla Federazione Italiana Pallacanestro e organizzati dall’Asd PSG Basket, che vedranno sfidarsi giovani talenti in un contesto di alto livello competitivo. Manifestazioni di questo tipo rappresentano non solo un’opportunità sportiva ma anche un momento di valorizzazione del territorio. L’arrivo di atleti e accompagnatori genera infattimovimento per le attività ricettive e commerciali, contribuendo a promuovere la città anche fuori dai confini regionali e rafforzando il legame tra sport e turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Palasport accoglie i giovani del basket: un weekend di gare

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