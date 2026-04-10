’Il Paese dove non si muore mai’ incontra il Senegal

Da questa sera e fino a domenica, al Teatro Rasi di Ravenna, va in scena una produzione che unisce il testo di Italo Calvino, “Il Paese dove non si muore mai”, a elementi provenienti dal Senegal. La rappresentazione è stata realizzata da Alessandro Argnani in collaborazione con Albe Ravenna Teatro, Teatro Caverna e Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye. La messa in scena coinvolge attori e artisti provenienti da diversi contesti culturali, creando un dialogo tra le due realtà.

Da questa sera a domenica al Teatro Rasi di Ravenna ’ Il Paese dove non si muore mai ’ di Italo Calvino incontra il Senegal: la nuova creazione di Alessandro Argnani Albe Ravenna Teatro, prodotta con Teatro Caverna e Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye. Una fiaba contemporanea e afro-italiana per grandi e piccoli che conduce in un viaggio divertente e malinconico tra morte e desiderio di eternità. Liberamente ispirata all’omonima fiaba di Italo Calvino, Il Paese dove non si muore mai Dëkk bu kënn dull dëwee è la nuova creazione firmata da Alessandro Argnani per Albe Ravenna Teatro, in collaborazione con Teatro Caverna e Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye, in scena al Teatro Rasi questa sera alle 21, domani alle ore 18 e domenica 12 alle ore 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Il Paese dove non si muore mai’ incontra il Senegal L’Italia è il Paese europeo dove si diventa mamme più tardi: il primo figlio si fa in media a 31,9 anniIl confronto tra i Paesi mostra differenze significative: si passa dai 26,9 anni della Bulgaria ai 31,9 dell’Italia, con il Lussemburgo subito dietro... Dove si trova la spiaggia dove la sabbia non scotta mai nemmeno sotto il sole cocenteA Whitehaven Beach non c'è il rischio di bruciarsi i piedi neppure nelle ore di punta. Frères d'armes, nos années afghanes Argomenti più discussi: Al Teatro Rasi Il Paese dove non si muore mai di Italo Calvino incontra il Senegal; ’Il Paese dove non si muore mai’ incontra il Senegal; Quelle storie che uniscono Ravenna al Senegal…; Addio a Vittorio Messori, il giornalista che osò mettere sotto inchiesta Gesù. Il paese dell'acqua.. di Graham Swift Qualcuno lo ha letto Opinioni - facebook.com facebook un Paese indipendente con un nuovo Presidente e un nuovo Governo che sta procedendo ad una stabilizzazione crescente del Paese e anche con una progressiva riduzione e disarmo di Hezbollah, e che oggi è sotto la tempesta di bombardamenti devastant x.com