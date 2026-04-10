In Giappone, le autorità hanno deciso di interrompere il festival dei ciliegi, citando una minaccia alla tranquillità dei residenti. La decisione arriva dopo che sui social sono diventate virali alcune immagini di grande richiamo, che hanno attirato un numero elevato di visitatori e foto di massa. Questo ha portato a un sovraffollamento che ha disturbato le comunità locali, portando alla sospensione dell’evento.

I social possono trasformare un luogo in icona globale nel giro di pochi scatti. E possono anche renderlo invivibile. È quello che sta accadendo a Fujiyoshida, ai piedi del Monte Fuji, dove le autorità locali hanno deciso di cancellare il tradizionale festival dei ciliegi in fiore per un motivo ormai sempre più ricorrente: l’eccesso di visitatori. Il caso riguarda il parco Arakurayama Sengen, uno dei punti panoramici più fotografati del Giappone, diventato virale negli ultimi anni grazie all’immagine perfetta del Fuji innevato sullo sfondo della pagoda rossa e dei sakura in piena fioritura. Uno scenario da cartolina che, amplificato dai social, ha trasformato la zona in una calamita per turisti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il paesaggio pittoresco minaccia la vita tranquilla dei cittadini”: così il Giappone dice stop al festival dei ciliegi

L’overtourism colpisce Fujiyoshida, cancellato il festival dedicato alla fioritura dei ciliegi. Il sindaco: “La vita dei cittadini è minacciata dai turisti”La cittadina giapponese di Fujiyoshida ha deciso di sospendere il festival dedicato alla fioritura dei ciliegi.

In Giappone annullato il festival dei ciliegi in fioreNon sarà il più famoso ma è di certo il più scenografico: è il festival dei ciliegi in fiore di Fujiyoshida.