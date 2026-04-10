Il nodo del Parco Pane La paura dei territori e una promessa verde

Al centro della disputa sulla tratta D breve si trova il Parco Pane. Diversi sindaci hanno presentato ricorso al Tar contro il nuovo tracciato che collega Usmate ad Agrate, sostenendo che il progetto potrebbe causare gravi danni all’area verde. La questione riguarda la possibile trasformazione del territorio e le preoccupazioni legate alla cementificazione. La discussione si concentra sulla tutela ambientale e sulle conseguenze di eventuali interventi sulla zona.

Al centro della grande contesa sulla tratta D breve c’è il Parco Pane. I sindaci che hanno presentato ricorso al Tar contro il nuovo tracciato da Usmate ad Agrate ripetono da anni che "la colata di cemento lo devasterebbe". La società Autostrada Pedemontana Lombarda spiega che lo salverà "passando di sotto dove possibile e aumentandone di molto il patrimonio arboreo". Quanto? "Qualche dato per inquadrare il discorso – dice Sabato Fusco, direttore generale di Pedemontana –. La riserva si estende su 3.700 ettari, il percorso 130 in tutto, di cui 62 all’interno dell’area protetta, l’1,7%". Le mitigazioni in questo caso "potranno contare su 76 ettari, più 56 di compensazioni e 13 di opere a verde per la greenway. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nodo del Parco Pane. La paura dei territori e una promessa verde Argomenti più discussi: Il nodo del Parco Pane. La paura dei territori e una promessa verde; Come mangiavano nell’antica Ercolano? C’è un nuovo itinerario che lo racconta. Il nodo del Parco Pane. La paura dei territori e una promessa verdePasseremo sotto aumentando il patrimonio arboreo ... msn.com Pedemontana, lo scontro: Parco Pane devastato: Falso, le compensazioni superano i danni arrecatiSalviamo il Parco Pane. È qui che si concentra lo scontro sulla tratta D breve della Pedemontana Lombarda, l’ultimo segmento dell’opera tra Usmate e Agrate. Al centro della contesa c’è il Parco Agri ... ilgiorno.it ### Bari - BARI COSTASUD, VIA LIBERA ALL’ACCORDO SULL’ULTIMO LOTTO PER IL PARCO A PANE E POMODORO... || #murgia24 #bari - facebook.com facebook