Negli ultimi anni si parla spesso delle startup che raggiungono valutazioni miliardarie con un solo dipendente, spesso il fondatore. Questi imprenditori utilizzano l'intelligenza artificiale per gestire ogni aspetto dell'azienda, dalla progettazione allo sviluppo, senza dover assumere personale. La narrazione si è consolidata nel tempo, alimentando l'idea di imprese innovative nate da poche persone e da tecnologie avanzate. Ora questa tendenza sembra aver raggiunto una nuova fase.

Cioè il fondatore, che fa tutto con l'intelligenza artificiale: se ne parla da anni e ora ce n'è una che ci va vicino, ma da cui non è il caso di prendere esempio Nel 2024 Sam Altman, capo di OpenAI, raccontò di aver fatto una scommessa con alcuni colleghi imprenditori sull’anno in cui la prima azienda composta da una singola persona avrebbe raggiunto il miliardo di dollari di valutazione. «Sarebbe stato inimmaginabile senza intelligenze artificiali», disse «ma ora succederà». Da allora l’idea che con l’aiuto di sistemi di intelligenza artificiale (AI) una persona possa arrivare a creare un “unicorno“, cioè una startup con una valutazione miliardaria, si è diffusa molto nel dibattito e, secondo alcuni, è sempre più vicina a concretizzarsi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il mito delle startup miliardarie con un solo dipendente

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