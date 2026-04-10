Il mito del tango a Fermo | lezione magistrale con Passarella

Lunedì 13 aprile 2026, alle ore 16:00, l’Auditorium Isaia Billé ospiterà una lezione magistrale dedicata al tango, condotta da Héctor Ulises Passarella. L’evento si svolgerà nella città di Fermo e prevede la partecipazione di un esperto riconosciuto nel mondo di questa danza. L’appuntamento si rivolge a appassionati e studiosi interessati a approfondire le tecniche e la storia del tango.

Lunedì 13 aprile 2026, alle ore 16:00, l’Auditorium Isaia Billé diventerà il palcoscenico di un incontro di alto profilo con Héctor Ulises Passarella. Il celebre bandoneonista e compositore, figura di spicco nel del tango moderno, sarà ospite del Conservatorio di Musica G. B. Pergolesi di Fermo per una lezione-concerto focalizzata sulle capacità espressive del suo strumento. La tecnica del bandoneón tra tradizione classica e sonorità popolari. L’appuntamento, inserito nel programma accademico per l’anno 20252026, mira a offrire un approfondimento tecnico e musicale di rilievo. Passarella, riconosciuto come uno degli interpreti più autorevoli al mondo, guiderà gli studenti e il pubblico attraverso le pieghe timbriche del bandoneón. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il mito del tango a Fermo: lezione magistrale con Passarella Viaggio nel cuore del tango argentino al Blue Brass: Alejandra Bertolino Garcia in concerto con Aires De TangoA intrecciarsi con lui, la chitarra classica di Silvio Natoli, raffinata e profonda, capace di cogliere l’essenza più autentica del tango attraverso... Torna il "Teodora Tango Party", la maratona di tango che trasforma la città in capitale del balloDal 19 al 22 febbraio torna alle Artificerie Almagià di Ravenna il “Teodora Tango Party”, la maratona di tango che per quattro giorni attrae a...