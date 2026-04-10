A pochi passi dal cimitero di Arlington, in Virginia, si trova un’area che conserva i ricordi di un’impresa polaristica che ha suscitato molte discussioni. Si tratta di un sito meno visitato, ma legato a un episodio che ancora oggi solleva dubbi e domande. La vicenda riguarda una presunta conquista al Polo Nord, che alcuni ritengono possa essere stata falsificata o esagerata.

Lontano dai sentieri più battuti del cimitero nazionale di Arlington, in Virginia, si trova un luogo che custodisce la memoria di una delle imprese più controverse della storia dell’esplorazione polare. Camminando verso l’estremità sud-occidentale del complesso, i visitatori possono raggiungere il monumento dedicato a Peary, l’uomo che nel 1909 fu celebrato per aver raggiunto il Polo Nord dopo otto anni di tentativi falliti. La posizione isolata della sepoltura riflette una storia fatta di gloria militare e controversie geografiche. Nato a Cresson, in Pennsylvania, nel 1856, Peary non fu solo un esploratore, ma anche un ingegnere civile per la Marina degli Stati Uniti e il responsabile tecnico per il progetto del canale in Nicaragua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il mistero del Polo Nord: l’ombra di un falso traguardo ad Arlington

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