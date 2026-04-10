Il Milan potrebbe soffiare un calciatore al Napoli | problemi con il rinnovo!

Il Milan sembra interessato a un calciatore attualmente in forza al Napoli, ma ci sono difficoltà legate alla trattativa di rinnovo del contratto. Il calciatore coinvolto è un terzino che ha un accordo in scadenza a breve, e finora non sono state raggiunte intese per il prolungamento. La situazione contrattuale rimane incerta, mentre il club rossonero valuta possibili mosse per assicurarsi il giocatore.

Il futuro di Leonardo Spinazzola appare tutt’altro che definito. Il terzino azzurro si trova in una situazione contrattuale delicata, con l’accordo in scadenza e il rinnovo che pare latiti ad arrivare. Nonostante ciò, la sua volontà personale sembrerebbe piuttosto chiara. Secondo quanto riportato dal giornalista Valter De Maggio durante la trasmissione Radio Goal, Spinazzola avrebbe espresso il desiderio di restare a Napoli. Il legame con la città sarebbe forte, al punto da immaginare un trasferimento definitivo in Campania anche dopo la fine della carriera calcistica. Tuttavia, sul fronte societario la situazione risulta bloccata. Il Napoli, infatti, non avrebbe compiuto passi avanti concreti per il rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Calciomercato, il Milan non molla Mateta: i rossoneri pronti a soffiare il calciatore al… Lukaku, il Napoli fa sul serio: ultimatum al calciatore. Potrebbe esser messo fuori rosaUn vero e proprio fulmine al ciel sereno scuote l’ambiente partenopeo: il caso Romelu Lukaku è esploso con violenza tra le mura di Castel Volturno. Si parla di: Rinnovo in bilico, Milan pronto a soffiare un titolare al Napoli: l’indiscrezione. Mercato Juventus, il Milan torna in corsa per Dusan VlahovicIl Milan sta provando seriamente a soffiare Dusan Vlahovic alla Juventus. Un inserimento concreto, che nel giro di poco tempo porterà a una decisione definitiva. L’attaccante serbo (insieme al suo ent ... sportal.it Il Milan prova a inserirsi nella trattativa per Vlahovic: conteranno due fattoriL'attaccante serbo era già nell'orbita d'interesse del Milan. Ora sembra che il Diavolo abbia un piano concreto per provare a portarlo in rossonero già in estate ... msn.com