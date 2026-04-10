Domenica si gioca una partita decisiva tra Trodica e Osimo, considerata come una finale playoff. L'allenatore della formazione ospite ha affermato che la sfida rappresenta un momento chiave per la stagione e che non ci sono alternative diverse dalla vittoria. La partita si svolgerà nella città di Osimo e determinerà le sorti di entrambe le squadre per il prosieguo del campionato.

"A Osimo sarà una finale playoff". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, spiega quale sarà la posta in palio del match di domenica. "Si tratta – dice – dell’ultima spiaggia per noi e per loro, ci giochiamo tutto e vediamo chi avrà più fame e voglia di tagliare quel traguardo". Il Trodica giocherà in trasferta dove finora ha raccolto 13 punti in 13 gare. "Ora non conta giocare in casa o in trasferta, siamo una squadra esperta e siamo vicini all’obiettivo, ciò per dire che dobbiamo assumerci le responsabilità in una partita da vincere, punto e basta". E allora in campo senza calcoli. "Ci sarà da mettere sul piatto quella fame e determinazione indispensabili per i 3 punti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il match verità. Trodica senza alternative a Osimo: "Ci giochiamo una stagione»

MOMENTO DECISIVO. Buratti: "Trodica, senza playoff una stagione fallimentare»"Sarà una stagione fallimentare qualora non dovessimo centrare i playoff altrimenti sarebbe un campionato positivo".

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