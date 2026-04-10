Un nuovo studio rivela che il 79% dei giovani italiani si interessa al Made in Italy, anche se si evidenzica la necessità di un processo di modernizzazione e di maggiore meritocrazia nel settore. La ricerca, commissionata dalla comunità dedicata al marchio, è stata condotta all'inizio dell’anno su un campione di mille consumatori italiani e 800 esteri, offrendo uno spaccato sulle percezioni e le aspettative legate ai prodotti italiani.

Il Made in Italy attrae le nuove generazioni, ma deve evolversi e diventare più meritocratico. È quanto emerge dallo studio commissionato da Made in Italy community a Tp Infinity, condotto all'inizio dell'anno su un campione di mille consumatori italiani e 800 esteri. La parte nazionale dell'indagine mostra che lavorare in un'azienda che produce Made in Italy è considerato stimolante dal 79% del campione ed è motivo di orgoglio sociale e familiare per il 92%. Accanto a questo riconoscimento, emerge però una richiesta di modernizzazione. Le leve ritenute più efficaci sono stipendi più competitivi (40%), meritocrazia (37%), reali percorsi di crescita (33%) e un collegamento più strutturato con scuole, università e Its (28%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Made in Italy attrae il 79% dei giovani, ma deve modernizzarsi

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