Il lungo fronte e la battaglia del Senio | Alfonsine festeggia gli 81 anni dalla Liberazione

Il 10 aprile 1945 alle 5.25, Alfonsine fu liberata dal Gruppo di Combattimento ‘Cremona’ e dai partigiani che avevano già liberato Ravenna. La battaglia del Senio aveva duramente segnato la zona, lasciando tracce di combattimenti e distruzioni. Oggi, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione, si ricordano quegli eventi e il sacrificio di chi contribuì a liberare la città. La ricorrenza si svolge con cerimonie e celebrazioni ufficiali.

L’alba di un giorno nuovo, l’alba della Liberazione. Erano le 5.25 del 10 aprile 1945 quando Alfonsine, stremata dalla battaglia del Senio, venne liberata dal Gruppo di Combattimento ‘Cremona’ insieme ai partigiani che avevano liberato Ravenna. Finì così la lunga occupazione nazifascista che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Liberazione, Alfonsine ricorda la battaglia del SenioA 81 anni dalla Liberazione, Alfonsine ricorda il 10 aprile 1945 e la battaglia del Senio. Argomenti più discussi: Liberazione, Alfonsine ricorda la battaglia del Senio; REGIONE EMILIA-ROMAGNA * :LA BATTAGLIA DEL SENIO: ALFONSINE RICORDA LA LIBERAZIONE DELL'81 ANNI FA; Liberazione Alfonsine ricorda la battaglia del Senio. Liberazione, Alfonsine ricorda la battaglia del SenioEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Questa mattina, giovedì 9 Aprile, a Palazzuolo sul Senio si è tenuto il convegno “Le aree montane: come favorire lo sviluppo agricolo ed industriale”. È intervenuto l'assessore Leonardo Marras, che ha citato Palazzuolo sul Senio come esempio di sviluppo ma - facebook.com facebook