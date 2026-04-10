Un ex giocatore storico della squadra ha consegnato la maglia numero 24 al nuovo acquisto, condividendo con lui la stessa forza nel box di battuta. Nel frattempo, Liverziani e Celli si scambiano il testimone, segnando un momento di passaggio tra passato e presente. Questi dettagli mostrano come il rapporto tra i membri della squadra rifletta un senso di coesione e continuità.

Ci sono piccoli segnali che fanno capire l’unità del mondo Fortitudo. Anche quando si parla di numeri. Anche quando si parla di nucleo italiano. Si chiama senso di appartenenza, spirito di sacrificio. La maglia numero 24 della Fortitudo, negli ultimi anni, non era stata più indossata da nessuno. Perché il 24 era (ed è nell’immaginario collettivo del Falchi) di Claudio Liverziani. In Fortitudo dal 2002 al 2016 con 5 scudetti, 5 Coppe Italia, 2 Coppe dei Campioni e una Supercoppa. Senza dimenticare gli oltre 100 fuoricampo e le oltre 1000 presenze nel massimo campionato. Fino a due anni fa, Claudio, era l’hitting coach, l’allenatore dei battitori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il leggendario Claudio cede la casacca numero 24 al nuovo acquisto. In comune la potenza nel box di battuta. Liverziani-Celli, il passaggio di consegne

Cede un tratto stradale e il Comune sospende il passaggio dei bus per un meseSarà sospeso per circa 30 giorni il passaggio degli autobus da alcune vie cittadine a Muggiò.

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