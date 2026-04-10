Il Lecco stende anche l' Alcione Milano | decidono Duca e Bonaiti

Il Lecco ha battuto anche l'Alcione Milano in una partita combattuta. Duca ha segnato il gol del vantaggio, mentre Bonaiti ha contribuito con un secondo gol dopo essere entrato come mediano a destra. La squadra ha mantenuto il vantaggio fino alla fine della partita, portando a casa una vittoria importante. La partita si è giocata su ritmi intensi, con momenti di buona prestazione da parte di entrambe le formazioni.

Duca disegna calcio, l’ex Bonaiti castiga: il Lecco piega l’Alcione Milano. Il trequartista incanta e realizza il gol del vantaggio, il mediano entra a destra e si fa trovare pronto per il raddoppio. I meneghini limitati al minimo in attacco. Tre punti per consolidare il secondo posto e mettere. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Serie C, Girone A: Alcione Milano e Lecco si sfidano per i playoffIl weekend calcistico della Serie C si apre questo venerdì 10 aprile con un appuntamento che promette di accendere i riflettori sul Girone A: Alcione... Inter U23 stende il Trento 2-1: sfuma il sorpasso al LeccoIl Trento ha subito una sconfitta per 2 a 1 contro l’Inter U23 nell’incontro di recupero della trentaquattresima giornata del girone A di Serie C,... Temi più discussi: Il Lecco stende anche l'Alcione Milano: decidono Duca e Bonaiti; Serie C Girone A, ecco le formazioni ufficiali dell'anticipo tra Alcione Milano e Calcio Lecco; Serie C. Il Lecco stende 2-0 il Vicenza al Rigamonti-Ceppi; Serie C Girone A, domani sera la Calcio Lecco attesa dall'anticipo in casa dell'Alcione Milano. Le parole di mister Valente alla vigilia (VIDEO). Alcione Milano-Lecco: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Alcione Milano-Lecco di venerdì 10 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net DIRETTA | Alcione Milano Lecco (risultato 0-1) video streaming tv: rosso! (Serie C, 10 aprile 2026)Serie C, Diretta Alcione Milano Lecco, streaming video tv: il futuro delle due squadre in questa stagione passa tanto da questa sfida (10 aprile 2026) ... ilsussidiario.net #SerieC gr.A Alcione Milano-Lecco 0-2 league table (top5) 1 LR Vicenza 82 2 Brescia 63 3 Lecco 63 4 Trento 58 5 Renate 57 #calcio #football x.com Vieni a vedere l’Alcione! Trentaseiesima giornata di Campionato Serie C Sky Wifi! Alcione Milano Lecco Venerdì 10 aprile Ore 20:30 Stadio Ernesto Breda - facebook.com facebook