Nella stagione in corso, il lampone entra a far parte delle note fruttate più utilizzate nelle fragranze primaverili. Dopo la ciliegia nel 2024 e la fragola nel 2025, anche questa frutta rossa viene impiegata nelle composizioni profumate. La sua presenza si aggiunge alle tendenze che vedono il lampone protagonista in diverse creazioni di nuova produzione.

Dopo la ciliegia nel 2024 e la fragola nel 2025, quest’anno un altro frutto rosso ha conquistato il mondo della profumeria contemporanea: il lampone. Dolci, succosi e irresistibilmente femminili, i nuovi profumi al lampone 2026 interpretano questa nota chiave, rendendola a volte gustosa e altre più acidula o floreale. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Del resto, non esiste un solo lampone: oltre al classico rosso, se ne trovano di varietà gialle, nere e violacee, ognuna con un profilo aromatico leggermente diverso, tra note zuccherine, verdi e acidule. Lampone: significato e origine nei profumi e non solo. Prima ancora di arrivare nei flaconi, il lampone è un frutto ricco di storia e sfumature. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il lampone matura nei nuovi profumi fruttati di primavera

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