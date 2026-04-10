Il lago di Nemi protagonista delle Strade Blu del Lazio

Il lago di Nemi è stato al centro della seconda tappa delle Strade Blu del Lazio, un progetto della FIPSAS che mira a valorizzare i territori regionali attraverso lo sport. La manifestazione ha coinvolto appassionati di pesca sportiva, attività subacquee e nuoto pinnato, attirando partecipanti e spettatori lungo le sue sponde. L’evento si è svolto in un contesto di promozione delle risorse locali, con attenzione alle pratiche sportive e al patrimonio naturale del lago.

Il lago di Nemi è stato protagonista della seconda tappa de “Le Strade Blu del Lazio”, il progetto della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) volto a promuovere con l’aiuto dello sport i territori della regione con una connotazione identitaria nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it Nemi protagonista al Borgo dei Borghi 2026: visibilità nazionale per il gioiello del LazioNemi è stata tra le cittadine protagoniste del Borgo dei Borghi 2026, dove ha rappresentato il Lazio in una delle competizioni televisive più amate. Nemi, il borgo delle fragole del Lazio dalla storia antichissima, è il viaggio ideale da fare in primaveraTra storia antica, navi romane e natura, Nemi è uno dei borghi più affascinanti dei Castelli Romani, affacciato su un lago vulcanico e famoso per le... Temi più discussi: Il lago di Nemi protagonista delle Strade Blu del Lazio; E’ il Lago di Nemi lo scenario della seconda tappa de Le Strade Blu del Lazio della FIPSAS; ABRUZZO - Operatori turistici uniti per l’energia condivisa: nasce la CER Riviera del Gigante. Il Lago di Nemi protagonista nella seconda tappa de Le Strade Blu del Lazio della FIPSASÈ stato il Lago di Nemi lo scenario della seconda tappa del progetto FIPSAS Le Strade Blu del Lazio, finanziato dalla Regione Lazio attraverso il bando ... castellinotizie.it Nemi, grosso masso cade dal costone del lago in via Tempio di Diana: chiusa la stradaNemi: tragedia sfiorata alle prime ore del mattino per la caduta di un enorme masso dal costone roccioso sul lago in via Tempio di Diana. La strada che dal borgo antico del paesino delle fragole, già ... ilmessaggero.it Le belle news Una settimana fa ricevevo risposta positiva per un progetto FIPSAS in collaborazione con Regione Lazio che ha preso il via lunedì scorso. “Le Strade Blu del Lazio” includerà tappe bellissime che mano a mano vi racconterò. #inviata #fipsas # - facebook.com facebook