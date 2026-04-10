Il laboratorio di fumetto con la disegnatrice Disney Michela Frare

Un laboratorio di fumetto con la disegnatrice Disney Michela Frare è stato annunciato dall’Associazione Autismo Arezzo. Il progetto, chiamato “FumettoLab”, si rivolge a tutti e mira a promuovere un percorso creativo che favorisca l’incontro tra persone e lo sviluppo delle capacità artistiche. La iniziativa utilizza il fumetto come strumento di comunicazione e espressione, coinvolgendo partecipanti di varie età e background.

L’ Associazione Autismo Arezzo lancia “ FumettoLab ”, un percorso creativo aperto a tutti, pensato per stimolare l’incontro e valorizzare il talento attraverso il linguaggio universale del fumetto. Il laboratorio, condotto dalla disegnatrice Disney Michela Frare, rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi al disegno umoristico e alla narrazione visiva, strumenti capaci di parlare a tutte le età e di superare ogni distanza, culturale e sociale. “FumettoLab” prevede cinque incontri, a partire da oggi venerdì 10 aprile, con cadenza bisettimanale. Queste le altre date: 24 aprile, 8 e 22 maggio, 5 giugno. Gli incontri si terranno dalle 16 alle 19 presso la sede dell’associazione in via Ticino 6 ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il laboratorio di fumetto con la disegnatrice Disney Michela Frare Laboratorio di fumetto con Andrea Spezia all’Accademia Bianchi"Fumettisti si nasce, bravi si diventa" è il titolo del nuovo laboratorio di fumetto tenuto dall’artista Andrea Spezia che prenderà il via a Sarzana,... Mirko Colak: il fumetto in movimento – ospite al Lanciano nel Fumetto 2026Nel fumetto contemporaneo, sempre più globale e veloce, ci sono autori che non cercano di uniformarsi, ma di lasciare un’impronta. Si parla di: Il laboratorio di fumetto con la disegnatrice Disney Michela Frare. Nasce FumettoLAB - Una matita per tuttiIncontri con la disegnatrice Disney Michela Frare. Dal 10 aprile un ciclo di cinque lezioni per adolescenti e adulti ... lanazione.it Al Centro Globo arriva la magia Disney: laboratorio di fumetti ispirato a Inside OutDomenica 19 aprile, il Globo si trasforma in un atelier creativo per i più piccoli. In collaborazione con Giunti al ... merateonline.it