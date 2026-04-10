Il Gruppo ?i?ecam rilancia lo stabilimento di Manfredonia | nuovi investimenti per il futuro del vetro l’incontro con il Ministro Urso

Il Gruppo i-ecam, azienda turca specializzata nel settore del vetro e dei prodotti chimici, ha annunciato un rilancio dello stabilimento di Manfredonia. Durante un incontro con il Ministro, è stato comunicato che sono previsti investimenti complessivi di 280 milioni di euro per il futuro dello stabilimento. La società conferma così il suo impegno nel consolidare la presenza in Italia attraverso nuovi investimenti.

MANFREDONIA - Il colosso turco Sisecam, leader globale nei settori del vetro e dei prodotti chimici, continua a puntare fortemente sull'Italia con un piano strategico che prevede investimenti complessivi per 280 milioni di euro. L'impegno, confermato nell'aprile del 2026 durante un proficuo incontro tra i vertici aziendali e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, è fortemente orientato alla sostenibilità, all'innovazione e alla crescita del valore economico sul territorio italiano. All'interno di questa macro-strategia, lo stabilimento produttivo di Manfredonia rappresenta uno snodo centrale. Dopo... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Gruppo ?i?ecam rilancia lo stabilimento di Manfredonia: nuovi investimenti per il futuro del vetro, l’incontro con il Ministro Urso Il colosso turco ?i?ecam punta sull'Italia (e Manfredonia): nuove prospettive nell'incontro col ministro UrsoDurante l’incontro sono stati affrontati il percorso di investimento ventennale di Sisecam in Italia, i nuovi aumenti di capacità realizzati e il... Eletti i nuovi vertici del collettivo civico: il gruppo rilancia la propria identità con un nuovo direttivo.Il gruppo civico Noi siamo Arghillà ha ufficialmente eletto il nuovo direttivo in seguito a un’assemblea dei soci tenutasi lunedì 2 febbraio 2026. SISECAM URSO ?i?ecam incontra il ministro Urso: investimenti da 280 milioniL’incontro si è svolto in occasione dell’inaugurazione del Comitato Scienza, Tecnologia, Innovazione, Industria e Investimenti ... statoquotidiano.it Aeffe tira dritto sui licenziamenti, il ministro Urso chiede un piano di rilancio. Spunta l’ipotesi di partner industrialiRimini, 21 gennaio 2026 – La fumata resta nera. Il Gruppo Aeffe tira dritto, ribadisce anche al Mimit le proprie intenzione e non ritira i 221 licenziamenti annunciati. Il coinvolgimento istituzionale ... ilrestodelcarlino.it