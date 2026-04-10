"Nessuno potrà zittire di nuovo Paola e la verità troppo scomoda per quelli che io definisco ’gli intoccabili’". Da noi interpellata, è la dichiarazione che rilascia Enrica Bazzini, madre di Paola Ballerini, la studentessa 21enne iscritta al corso di laurea dell’Unimore per diventare infermiera che si tolse la vita il 10 maggio 2022, lanciandosi dalla Pietra di Bismantova. La stessa frase, corredata da un cuore rosso accanto al nome della figlia, è stata pubblicata ieri dalla donna su Facebook insieme alla foto dell’articolo in cui il Carlino ha spiegato gli ultimi sviluppi giudiziari: di recente la Procura ha chiesto l’archiviazione per i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il grido della mamma di Paola: "Nessuno la zittirà di nuovo"

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Accadeva ieri poco dopo l'intervento giuro che oggi mi riposo #daje

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