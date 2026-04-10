Il grazie di Luca al personale sanitario | una composizione liturgica

Luca, affetto da una malattia cronica, ha inviato un messaggio di ringraziamento al personale sanitario dopo aver trascorso diversi accessi ai pronto soccorso. La sua lettera, accompagnata da una composizione liturgica, esprime gratitudine per le cure ricevute e per l’assistenza durante il trattamento. L’episodio si è verificato in una struttura della provincia di Grosseto, dove il paziente ha voluto condividere il suo apprezzamento pubblico.

Grosseto, 10 aprile 2026 – Costretto da una patologia cronica a effettuare vari accessi ai pronto soccorso grossetani, decide di dedicare al personale sanitario una composizione liturgica postata su Youtube con la dedica: “Ai medici e agli infermieri del Pronto Soccorso degli ospedali di Massa Marittima e Grosseto, con senso di profonda e affettuosa stima, per la loro vocazione alla salvezza dell’uomo”. È la storia di Luca Orsi, 22 anni, studente universitario di Scarlino, che a causa di un peggioramento della sua condizione ha effettuato oltre 15 accessi ai pronto soccorso di Massa Marittima e Grosseto. Il ringraziamento “Desidero esprimere... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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A Scanner Live Elisabetta Piccolotti (Avs), Luca Pirondini (M5s) e Matteo Orfini (Pd) hanno attaccato duramente la presidente del Consiglio Meloni per il suo intervento in Parlamento: un discorso “politicamente disperato”. Andrea De Priamo, senatore di Fratell - facebook.com facebook

Tsai Ming-liang fotografato da Luca Dammicco al Cinema Troisi di Roma, dove ha presentato Walker Series. x.com