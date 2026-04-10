Il governo ha diramato un avviso ai gestori delle compagnie petrolifere, ricordando che i prezzi dei carburanti devono adeguarsi immediatamente alle variazioni del costo del petrolio grezzo. La comunicazione arriva in un momento in cui le quotazioni del greggio sono in calo e le Borse ne risentono, con oscillazioni significative. La questione dei prezzi alla pompa è tornata al centro dell’attenzione, suscitando reazioni tra operatori e consumatori.

Roma, 10 aprile 2026 – Giorgia Meloni ha scelto di parlare chiaro ai petrolieri: se il greggio scende, i prezzi dei carburanti devono scendere subito, senza ritardi e senza furbizie. L’avvertimento lanciato alla Camera è stato poi tradotto in un messaggio ancora più diretto al ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove Adolfo Urso ha convocato le principali compagnie — Eni, Api-Ip, Q8 e Tamoil — per chiedere di evitare aumenti ingiustificati e di trasferire rapidamente ai distributori l’eventuale calo delle quotazioni. Sul tavolo resta anche la minaccia politica più pesante, quella evocata dalla premier: se dovessero emergere comportamenti speculativi, il governo è pronto a intervenire fino a colpire gli extraprofitti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il governo avvisa i petrolieri: “Non speculate sui prezzi”. E il greggio agita le Borse

La guerra in Iran fa schizzare il prezzo del petrolio a oltre 100 dollari al barile, mettendo in apprensione le borse. I prezzi spaventano il G7 che ora valuta di liberare le riserve di greggio per fermare l’impennata dei prezziDopo undici giorni di guerra in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è ormai fuori controllo.

Borse, l’escalation in Medio Oriente incendia i prezzi del greggioSettimana difficile per i mercati azionari dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran e i timori per i prezzi dell'energia.

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Le Borse di oggi, 9 aprile. Sfuma l’euforia, mercati deboli. E il petrolio torna sopra i 100 dollari x.com

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