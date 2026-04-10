Il governatore Stefani | Vinitaly in crescita Traina Veneto e Paese

Il governatore del Veneto ha partecipato al suo primo Vinitaly come presidente della regione, sottolineando che la manifestazione sta registrando una crescita. Ha affermato che questa fiera rappresenta un momento importante per il settore vinicolo locale e nazionale, evidenziando come contribuisca a valorizzare le produzioni e a promuovere il territorio. La partecipazione alla fiera è vista come un’opportunità per rafforzare il ruolo del Veneto e dell’Italia nel panorama vinicolo internazionale.

Governatore Alberto Stefani questo è il il suo primo Vinitaly da Presidente del Veneto. Che ruolo ha questa manifestazione, secondo lei, per la regione e per l’Italia? "Partecipare al mio primo Vinitaly da Presidente della Regione è un’emozione che unisce orgoglio e responsabilità. Questa manifestazione non è solo una vetrina internazionale: è l’occasione in cui il Veneto svela al mondo l’essenza di un sistema che vale quasi tre miliardi di euro di export. Qui la passione dei nostri produttori si traduce in numeri straordinari: ogni bottiglia è ambasciatrice di un territorio che vanta più di 50 denominazioni tra DOCG, DOC e IGT. Per la nostra Regione, Vinitaly è il motore di un comparto che produce circa 11 milioni di ettolitri l’anno, quasi un quarto dell’intera produzione italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il governatore Stefani: "Vinitaly in crescita. Traina Veneto e Paese" Si parla di: Il governatore Stefani: Vinitaly in crescita. Traina Veneto e Paese. Il governatore Stefani: Vinitaly in crescita. Traina Veneto e PaeseIl presidente della Regione: ci sono ancora margini di sviluppo per l’evento Sosteniamo le imprese in un contesto internazionale complesso. quotidiano.net Il governatore Alberto Stefani incontra papa Leone XIV e lo invita in Veneto: «Ha accettato, lo aspettiamo»Il presidente della Regione in Vaticano per l'incontro tra Prevost, gli atleti olimpici e la Fondazione Milano-Cortina ... corrieredelveneto.corriere.it