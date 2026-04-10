Il futuro | Lavoriamo sulla comunicazione per coinvolgere

Il Consorzio Vini di Romagna è attivo dal 1962 e si occupa di tutelare e promuovere i vini della regione. Al momento, riunisce otto cantine cooperative, 107 produttori vinificatori, cinque imbottigliatori e 5200 aziende viticole iscritte agli albi delle zone Doc e Docg. La sua attività si concentra anche sulla comunicazione per coinvolgere il pubblico e valorizzare i vini locali.

Attivo dal 1962 per la tutela e promozione dei vini romagnoli, il Consorzio Vini di Romagna riunisce oggi otto cantine Cooperative, 107 produttori vinificatori, cinque Imbottigliatori e 5200 Aziende viticole iscritte agli albi delle vigne Doc e Docg. Il presidente è dal 2023, appena riconfermato, Roberto Monti. Presidente, come si presenta il Consorzio Vini di Romagna al Vinitaly 2026? "Saremo nel rinnovato padiglione Emilia-Romagna con un’area ampia che ospita lo stand istituzionale e 23 aziende associate. Per noi è imprescindibile promuovere le denominazioni in un contesto come questo, ma soprattutto dare spazio ai produttori, che sono la vera risorsa del Consorzio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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