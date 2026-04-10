Il futuro | Lavoriamo sulla comunicazione per coinvolgere

Da quotidiano.net 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consorzio Vini di Romagna è attivo dal 1962 e si occupa di tutelare e promuovere i vini della regione. Al momento, riunisce otto cantine cooperative, 107 produttori vinificatori, cinque imbottigliatori e 5200 aziende viticole iscritte agli albi delle zone Doc e Docg. La sua attività si concentra anche sulla comunicazione per coinvolgere il pubblico e valorizzare i vini locali.

Attivo dal 1962 per la tutela e promozione dei vini romagnoli, il Consorzio Vini di Romagna riunisce oggi otto cantine Cooperative, 107 produttori vinificatori, cinque Imbottigliatori e 5200 Aziende viticole iscritte agli albi delle vigne Doc e Docg. Il presidente è dal 2023, appena riconfermato, Roberto Monti. Presidente, come si presenta il Consorzio Vini di Romagna al Vinitaly 2026? "Saremo nel rinnovato padiglione Emilia-Romagna con un’area ampia che ospita lo stand istituzionale e 23 aziende associate. Per noi è imprescindibile promuovere le denominazioni in un contesto come questo, ma soprattutto dare spazio ai produttori, che sono la vera risorsa del Consorzio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il futuro lavoriamo sulla comunicazione per coinvolgere
© Quotidiano.net - Il futuro: "Lavoriamo sulla comunicazione per coinvolgere

Il futuro dell’olio extravergine passa attraverso innovazione e formazione per coinvolgere i giovani consumatoriL’olio extravergine di oliva, simbolo della dieta mediterranea e patrimonio culturale del Sud Europa, si trova di fronte a una svolta decisiva.

Come sensibilizzare e coinvolgere il personale sulla salute e sicurezza sul lavoroLa sicurezza sul lavoro richiede attenzione quotidiana, procedure chiare e una partecipazione attiva da parte del personale.

El video del Alien VIVO ES REAL revela Sarfatti | Entrevista EXCLUSIVA

Video El video del Alien VIVO ES REAL revela Sarfatti | Entrevista EXCLUSIVA

Temi più discussi: Il futuro: Lavoriamo sulla comunicazione per coinvolgere; Presidiare la fiammella che ci fa restare umani. La storia dal futuro di A Buon Diritto; Il Governo continua a lavorare sull’aumento dei salari. Oggi la firma del rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione, per il triennio 2025-2027, che interessa oltre un milione di dipendenti. È il terzo rinnovo per il com; WORLD SPORT DAY, UN GIOVANE SU TRE SOGNA DI LAVORARE NEL SETTORE: ECCO LE 10 PROFESSIONI DEL FUTURO LEGATE AL MONDO DELLO SPORT.

il futuro lavoriamo sullaLavoro, dignità, futuro: istituzioni, imprese e terzo settore a confronto sull'inclusione lavorativaIl lavoro come leva di dignità, integrazione sociale e sviluppo sostenibile. È questo il tema al centro del convegno Lavoro, ... iltempo.it

Il futuro di Casa Venturini. Primo step verso i lavori . Al via i test sul terrenoIl (contestato) maxi-piano di riqualificazione della Casa residenza anziani Venturini compie un primo passo. L’Azienda servizi alla persona, ente proprietario della struttura gestita da Seacoop, ha ... ilrestodelcarlino.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.