Il Frosinone scappa con una Magia di Calò il Palermo si salva all' 89' ma il pari non accontenta nessuno

Nel match tra Frosinone e Palermo, la squadra di casa ha preso il comando grazie a un gol su calcio da fermo di un centrocampista in prestito dal Cesena. Il Palermo ha trovato il pareggio all'ultimo minuto, all’89’, ma il risultato finale di 1-1 non soddisfa né l’una né l’altra formazione. La partita si è giocata su ritmi equilibrati, con un momento decisivo nella ripresa.

Tra Frosinone e Palermo sorride. il Monza. Lo scontro diretto del venerdì allo Stirpe finisce 1-1: alla gemma di Calò risponde la staffilata di Ranocchia da fuori. Nel venerdì di B allo Stirpe sfuma soprattutto l'obiettivo dei siciliani di avvicinare il secondo posto che fa rima con Serie A diretta, ancora distante quattro punti. I ciociari mancano invece l'aggancio al Venezia capolista a 71 e masticano amaro pure loro, considerando che se il Monza batte il Bari dovranno fare spazio proprio ai brianzoli al secondo posto. Alvini opera due cambi rispetto al successo col Padova: Cittadini e Koutsoupias per Calvani e Gelli. Confermato il tridente offensivo Ghedjemis-Raimondo-Kvernadze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Frosinone scappa con una Magia di Calò, il Palermo si salva all'89', ma il pari non accontenta nessuno Leggi anche: Il Palermo si rialza, il Frosinone frena, ma che caos il gol del Pescara. Scatto Bari, pari Samp Leggi anche: La Cittadella rimonta. Ma si accontenta del pari FROSINONE-PALERMO CALCIATORI LANCIANO PALLONI IN CAMPO PER FERMARE LA RIPARTENZA Argomenti più discussi: Scatto Marusic, riecco i bonus: nell'ultimo mese la sua fantamedia è da 8 pieno; Fantacampionato, il vincitore della 31ª giornata è Norman Setti; Fantacampionato, le classifiche dopo la 31ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale; Montoya frena Antonelli: Il titolo mondiale? Non è ancora pronto. Il Frosinone batte la Reggiana con una magia di KvernadzeIl Frosinone soffre allo Stirpe contro una solida Reggiana, ma riesce a vincere di misura grazie a un gioiello di Kvernadze. La squadra di Alvini è subito propositiva, ma il primo squillo è dei ... rainews.it Il Frosinone passa in vantaggio, nella sfida al vertice dello Stirpe contro il Palermo, grazie a una magia di Giacomo Calò Punizione perfetta all'incrocio dei pali e ottavo gol in campionato per il centrocampista italiano, nulla da fare per Gomis - facebook.com facebook