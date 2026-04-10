Il fagiolo ' Sciuscieglio' a rischio estinzione scatta l' iscrizione nel Repertorio Regionale delle Risorse Genetiche

Il fagiolo ‘Sciuscieglio’ coltivato a Cellole è stato inserito nel Repertorio Regionale delle Risorse Genetiche a rischio di estinzione. La procedura di iscrizione è stata avviata per tutelare questa varietà. La decisione segue le analisi condotte per valutare lo stato delle piante e le caratteristiche genetiche. La misura mira a preservare questa risorsa agricola nel patrimonio regionale.