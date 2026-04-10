Il match tra Sinner e Alcaraz ha acceso l’interesse sulla classifica dell’ATP Race, con entrambe le posizioni principali ancora in bilico. Al momento, Sinner ha la possibilità di conquistare la prima posizione mondiale, ma dipende dai risultati ottenuti nel torneo di Montecarlo. La competizione si intensifica in vista delle prossime fasi del Masters 1000, che potrebbe determinare il nuovo leader del ranking.

Jannik Sinner può tornare numero 1 del mondo al termine del Masters 1000 di Montecarlo, ma per scavalcare Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP occorre che si avveri una di queste combinazioni: vince il torneo; accede alla finale e lo spagnolo viene eliminato in semifinale o prima; approda in semifinale e l’iberico viene sconfitto ai quarti di finale. Il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere contro il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale per meritarsi il confronto contro il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev e il brasiliano Joao Fonseca, mentre il suo rivale affronterà il kazako Alexander Bublik con vista sulla semifinale da disputare contro uno tra il monegasco Valentin Vacherot e l’australiano Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il duello tra Sinner e Alcaraz infiamma la ATP Race: classifica in bilico, chi vola in testa? Proiezioni a Montecarlo

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Alexander Zverev sorpreso in diretta TV per il rendimento di Jannik Sinner. Il tedesco si ferma durante l’intervista colpito dall’incredibile record di set vinti dell’azzurro nei Masters 1000: https://fanpa.ge/i6pRn - facebook.com facebook

Montecarlo, oggi Sinner-Auger Aliassime ai quarti: orario, precedenti e dove vedere il match x.com