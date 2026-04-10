Il dolore di Mercogliano per Gianfranco | cercavano un ragazzo Hanno trovato uno specchio

A Mercogliano, dopo due giorni di ricerche, è stato ritrovato il corpo di Gianfranco De Simone, scomparso nella zona. La comunità locale si era mobilitata in modo intenso, sperando in un esito positivo. Le autorità hanno confermato il ritrovamento e stanno verificando le circostanze della morte. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti, che avevano seguito con attenzione lo sviluppo della vicenda.

MERCOGLIANO (Avellino) – Gianfranco De Simone non tornerà a casa. Le ricerche che per due giorni avevano tenuto col fiato sospeso una piccola comunità dell'Irpinia si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo. Aveva un sorriso, dicono quelli che lo conoscevano. E un volto che in paese tutti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Gianfranco De Simone, trovato morto il panettiere di Mercogliano Leggi anche: Trovato morto Gianfranco De Simone, il panettiere 50enne di Mercogliano scomparso da 48 ore Temi più discussi: Il dolore di Mercogliano per Gianfranco: cercavano un ragazzo. Hanno trovato uno specchio; Mercogliano, scomparso da due giorni: ritrovato senza vita il panettiere di Torelli; Trovato senza vita il panettiere scomparso a Mercogliano: lutto in tutta la comunità; Mercogliano, scomparso il fornaio Gianfranco: in campo la Misericordia del Partenio. Trovato senza vita il panettiere scomparso a Mercogliano: lutto in tutta la comunitàSi sono concluse tragicamente le ricerche di Gianfranco De Simone, il panettiere di Mercogliano di cui si erano perse le tracce dalla mattina di ieri. L’uomo è stato ritrovato senza vita pochi minuti ... irpiniaoggi.it Mercogliano, scomparso da due giorni: ritrovato senza vita il panettiere di TorelliLo hanno trovato in un locale dalla serranda semiaperta, nei pressi di un casolare disabitato in via Rivarano, in una zona a metà tra il comune di Mercogliano e quello di Monteforte ... ilmattino.it Mercogliano in lutto per la morte di Gianfranco De Simone, 50enne panettiere ritrovato in un garage di un’abitazione in contrada Rivarano a Monteforte Irpino. Gianfranco era scomparso da due giorni e le ricerche si erano intensificate nelle ultime ore. P - facebook.com facebook Ritrovato purtroppo senza vita Gianfranco, l’artigiano scomparso il 7 aprile dopo essere uscito dal suo panificio a #Mercogliano ( #Avellino). Condoglianze ai familiari, che avevano lanciato per lui un appello nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto”. #chilhavisto x.com