Il dolore di Mercogliano per Gianfranco | cercavano un ragazzo Hanno trovato uno specchio

Da avellinotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mercogliano, dopo due giorni di ricerche, è stato ritrovato il corpo di Gianfranco De Simone, scomparso nella zona. La comunità locale si era mobilitata in modo intenso, sperando in un esito positivo. Le autorità hanno confermato il ritrovamento e stanno verificando le circostanze della morte. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti, che avevano seguito con attenzione lo sviluppo della vicenda.

MERCOGLIANO (Avellino) – Gianfranco De Simone non tornerà a casa. Le ricerche che per due giorni avevano tenuto col fiato sospeso una piccola comunità dell'Irpinia si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo. Aveva un sorriso, dicono quelli che lo conoscevano. E un volto che in paese tutti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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