Il discorso di Spalletti alla Juve dopo il rinnovo di contratto | Voglio che lo sappiate per primi

L’allenatore ha annunciato il rinnovo del contratto con la squadra fino al 2028, comunicandolo direttamente ai giocatori prima di renderlo pubblico. La decisione arriva dopo settimane di trattative e si inserisce nel contesto di un progetto a lungo termine. La comunicazione è avvenuta durante un incontro con il team, senza dichiarazioni ufficiali all’esterno fino a questo momento. La notizia rappresenta un passo importante per il futuro della squadra.

Spalletti rinnova con la Juve fino al 2028 e i giocatori bianconeri sono i primi a saperlo: "Ho ritenuto più importante prima di tutto dirlo a voi questo fatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013

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Il discorso di Spalletti conquista i social e una frase diventa virale: Ora ci si leva dai co***oni...Sui profili ufficiali della Juve spuntano le parole dell'allenatore, fresco di rinnovo: gli utenti si scatenano per un pezzo in particolare ... corrieredellosport.it

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Luciano Spalletti prolungherà con la Juventus per le prossime due stagioni. I bianconeri inoltre ci stanno provando seriamente per Alisson dal Liverpool. Il nuovo corso in casa Juve sembra iniziato. @Kumho_Italia #cronachedispogliatoio #PerformanceAttiva - facebook.com facebook

Il rinnovo biennale di Luciano #Spalletti non garantisce solo più stabilità, rispetto a quello annuale con opzione, ma deve essere la base su cui far reggere i rinnovi e costruire la squadra del futuro. La #Juve, in questi due anni, ha l'obbligo di tornare ad essere x.com