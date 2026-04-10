Il corpo riesumato è di Amedeo Matacena I periti | nessuna traccia di veleni

Il corpo di Amedeo Matacena è stato riesumato per un accertamento medico-legale. I periti hanno concluso che non sono presenti tracce di veleni nel suo organismo. La relazione, lunga 367 pagine, descrive un quadro infettivo infiammatorio sistemico che avrebbe causato un arresto cardio-respiratorio acuto. La relazione finale fornisce dettagli sulle cause della morte, senza indicare ulteriori elementi di natura criminale.

«Quadro infettivo infiammatorio sistemico», che ha provocato «l’arresto cardio-respiratorio acuto». Eccolo il responso finale dopo ben 367 pagine di relazione. E sono i consulenti della Procura di Reggio Calabria a scriverlo. C’è una nuova tappa giudiziaria nel giallo internazionale consumato fra l’Italia e gli Emirati Arabi per la morte dell’armatore ed ex parlamentare calabrese Amedeo Matacena jr, attribuita ufficialmente ad un infarto, e della madre Raffaella De Carolis. Decessi avvenuti nel 2022 a Dubai a distanza di appena tre mesi l’uno dall’altro. E se in prima battuta erano sorti dubbi sull’identità del corpo riesumato in Italia per i nuovi esami, dopo la prima autopsia eseguita a Dubai, la maxi consulenza adesso li fuga. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il corpo riesumato è di Amedeo Matacena. I periti: nessuna traccia di veleni Riesumato il corpo di Barbara Jankavski, l’influencer che voleva diventare una Barbie umanaIl corpo della 31enne era stato trovata nella casa di un avvocato di San Paolo lo scorso novembre. Leggi anche: Il corpo profanato di Pamela Genini, i periti: “Un taglio netto al collo per asportare la testa”