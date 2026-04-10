Il contratto deve essere esteso a tutti

Un gruppo di lavoratori all’interno di un dipartimento di salute mentale ha promosso una mobilitazione che ha coinvolto l’intero servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Sesto. La protesta, iniziata inizialmente da alcune donne, si è poi estesa a tutti i dipendenti del reparto. La richiesta principale riguarda l’estensione del contratto a tutti i lavoratori coinvolti, considerata una vittoria collettiva.

"Quella ottenuta è, prima di tutto, una vittoria dei lavoratori. La mobilitazione nasce all’interno del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Sesto su iniziativa di un gruppo promotore composto inizialmente da donne, a cui si è progressivamente unito l’intero dipartimento di Salute mentale ". Commenta così il gruppo direttivo dei lavoratori Spdc dopo il riconoscimento delle indennità dell’ articolo 68, che compensano il particolare disagio e rischio - per quasi 150 dipendenti. "L’accordo raggiunto rappresenta certamente un passo avanti, ma presenta ancora elementi di criticità: risultano esclusi i medici, nonostante operino nello stesso contesto e condividano le stesse condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Il contratto deve essere esteso a tutti" Raccolta differenziata a Modigliana, Cheli: "Il servizio deve essere uguale per tutti, no a cittadini di serie A e B"A intervenire è Adriano Cheli, consigliere comunale di Modigliana Attivazione, che prende posizione contro l’ipotesi di una riduzione della frequenza... Leggi anche: Francesca Lollobrigida: "Lo sport sia un diritto, deve essere accessibile a tutti" Come funziona il contratto di apprendistato Temi più discussi: Lavoratore, ti spetta il contratto a tempo indeterminato se hai iniziato a lavorare senza firmare nulla: nuova sentenza; Contratto a termine: senza firma scritta diventa a tempo indeterminato; Detrazioni edilizie: iI comodatario perde le quote residue se cessa il contratto?; Un contratto senza firma diventa a tempo indeterminato automaticamente, la sentenza. Il contratto deve essere esteso a tuttiQuella ottenuta è, prima di tutto, una vittoria dei lavoratori. La mobilitazione nasce all’interno del Servizio psichiatrico di diagnosi ... ilgiorno.it Un contratto senza firma diventa a tempo indeterminato automaticamente, la sentenzaUn contratto a termine non firmato prima dell’inizio diventa automaticamente a tempo indeterminato: la sentenza del Tribunale di Roma ... quifinanza.it Buonasera consulente al caf ha fatto contratto badante bsuper, ha messo su mia richiesta TFR pagato mensilmente. Sono venuto a sapere che non si può fare deve essere accantonato.. devo farlo correggere o lo posso correggere io a mano Ci sono possibil - facebook.com facebook