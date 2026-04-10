Il presidente della regione toscana ha affermato che il vino rappresenta un elemento fondamentale dell’economia e dell’identità della regione. In un intervento pubblico, ha sottolineato come il settore vinicolo sia una delle colonne portanti del sistema economico toscano, contribuendo in modo significativo alla reputazione e alla vitalità della regione. La sua importanza viene evidenziata come parte integrante della cultura locale e delle attività produttive.

"Il vino è un pilastro dell’economia e dell’identità della Toscana ". Ne è convinto il presidente della Regione Eugenio Giani. Del Resto la Toscana sarà come sempre una delle protagoniste assolute del Vinitaly. Basti pensare che sul fronte della rappresentatività regionale è proprio la Toscana in cima alle regioni meglio rappresentate a Opera Wine, la super degustazione orientata ai top buyer internazionali che anticipa Vinitaly: ben 48 su 150, che ben rapresenta una ragione che – pur affrontando come il resto del Paese un contesto non facile – continua a raggiungere l’eccellenza sul fronte della qualità. Tante le sfide da affrontare, dal panorama internazionale incerto, ai cambiamenti climatici che impattano sulla produzione fra siccità e aumento degli eventi estremi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il contesto: "La forza della Toscana è nella solidità del suo sistema

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