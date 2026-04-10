Il clubbing si vive di giorno | Priscilla The Party porta la funky house di Acetone tra Mir e Beat Fest

Il clubbing si sposta di giorno e si fa ascoltare con energia. Priscilla The Party, organizzata dalla label italiana Acetone, porta la musica funky house tra Mir e Beat Fest. L'evento è pensato per gli appassionati del genere e si rivolge agli operatori del settore del divertimento italiano. La festa punta a coinvolgere chi vive la scena musicale durante le ore diurne, offrendo un appuntamento dedicato alla musica e alla socialità.