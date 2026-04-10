La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati dagli avvocati difensori di Mohammad Hannoun e di altri tre soggetti attualmente detenuti in regime di massima sicurezza con l’accusa di terrorismo. Nel frattempo, il clan di Hannoun ha rivolto elogi alla Consulta, e sono arrivate minacce al nostro giornale, con accuse di nazismo rivolte all’intera testata.

La Cassazione si è pronunciata e ha accolto i ricorsi degli avvocati difensori di Mohammad Hannoun e gli altri tre soggetti oggi in carcere di massima sicurezza con l’accusa di terrorismo. A minacciare il nostro lavoro è stato uno degli appartenenti al giro di Hannoun, Amir Abdaljawwad (foto sotto). Non si tratta certo di un profilo qualsiasi, essendo stato scelto come rappresentante dell’associazione «La Palma», nata con lo scopo di aggirare le chiusure dei conti conseguenti alle sanzioni del dipartimento del Tesoro americano. In una storia, taggandoci appositamente, ha scritto: «Spero proprio di vedere la tua espressione e quella dei tuoi amici nazisti, dopo che tutte le vostre prove sono state scartate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il clan di Hannoun elogia la Consulta. Minacce al Giornale: "Siete dei nazisti"

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