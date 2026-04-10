Ieri è stata annunciata la selezione ufficiale dei film in concorso al festival di Cannes. Tra le pellicole presenti non figura nessun titolo italiano. La lista include diverse produzioni provenienti da vari paesi, ma nessun film italiano è stato scelto per partecipare alla competizione principale. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e attirerà numerosi addetti ai lavori e appassionati di cinema.

Ieri è stata presentata la lista dei film in concorso al festival di Cannes. Non ci sono italiani. Peccato. Avessero creduto di più al "doc" su Regeni. E insomma resta l'amarezza. Tutti 'sti attori e registi che firmano appelli per chiedere finanziamenti, inviano lettere al ministro per denunciare la "crisi profonda" del settore, boicottano le cerimonie dei David. e poi nulla. Rien à faire. Il cinema italiano non se lo merita. L'altra sera guardavamo l'intervista tv di Micaela Ramazzotti che parlava del circolino del cinema italiano, quella cosa che tutti quelli che ne fanno parte negano che esista. E ci è venuto in mente il cast di uno dei tanti film in uscita, quelli "corali", con le locandine "a finestre" tutte uguali, stesso cast, solito romanesco strascicato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Il femminismo del circolino progressista? Ormai è ridotto solo agli insultiLa postverità era termine che andava di moda nel 2016: da noi abbiamo fatto in questi anni grandi passi in avanti, va di moda la verità capovolta.

Divergenze tra testimonianze: il caso del Circolino di Monza e le ragioni della chiusuraIl Circolino di Monza, l’unico ristorante stellato della città, ha chiuso i battenti all’improvviso alle 20.

IL CIRCOLINO DEL COINQUILINO

Argomenti più discussi: Chiude il ristorante stellato il Circolino, parla in esclusiva il titolare; Il Circolo letterario del tè è cresciuto. Vicenti: Si è trasformato in una realtà viva; Il circolo vizioso dei Medici a Washington: breve storia dell’enigma finanziario di Trump; A passo lento dalle palafitte a oggi: domenica 12 aprile un'uscita con il Circolo de Biandronn.

Al Circolino di Budrio si parla di un tempo che non esiste più. Con Romano Buratti Per la rassegna "L'aperitivo alternativo" Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/5n8b4uwm - facebook.com facebook