Il cessate il fuoco in Ucraina, previsto per la Pasqua ortodossa, è stato annunciato dalla Russia e dovrebbe avere inizio alle 16 di sabato, durando due giorni. Tuttavia, gli eventi passati di simili accordi hanno mostrato difficoltà nel mantenere la tregua, sollevando dubbi sulla sua effettiva attuazione questa volta. Lasciando da parte le previsioni, rimangono incerti i risvolti sul campo.

Giovedì sera il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco di due giorni in Ucraina per la Pasqua ortodossa, dalle 16 di sabato 11 aprile alla mezzanotte di domenica 12, il giorno della ricorrenza. L’Ucraina ha detto che lo rispetterà, ma ci sono un bel po’ di dubbi sulla sua tenuta, per via di precedenti violazioni in casi simili. Inoltre anche se il cessate il fuoco dovesse tenere, è assai improbabile che possa servire per mettere le basi per una tregua più solida e duratura. I colloqui per la fine della guerra sono fermi da più di un mese, a causa della guerra in Medio Oriente, e non ci sono indicazioni che possano riprendere a breve. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il cessate il fuoco in Ucraina per la Pasqua ortodossa funzionerà questa volta?

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