Uno studio internazionale condotto da ricercatori di tre università rivela che il cervello può influenzare la percezione del gusto, in particolare con i dolcificanti. La ricerca ha analizzato come le convinzioni sulle bevande possano modificare il livello di gradimento, sottolineando che l’aspettativa può avere un ruolo nella percezione del sapore. I risultati suggeriscono che il modo in cui si pensa a una bevanda può cambiare la sensazione di piacere nel momento del consumo.

La ricerca, pubblicata su Neuroscience, suggerisce che le aspettative mentali possono alterare la percezione del gusto, in particolare quando si tratta di bevande dolci. Gli scienziati hanno coinvolto 99 adulti sani, con un’età media di 24 anni, selezionati perché avevano opinioni simili su zucchero e dolcificanti artificiali. In generale, i partecipanti dichiaravano di apprezzarli entrambi allo stesso modo. Durante l’esperimento, però, i ricercatori hanno modificato in modo sottile le informazioni fornite ai volontari, osservando come queste influenzassero la loro esperienza sensoriale. I risultati sono stati chiari. Quando ai partecipanti veniva detto che stavano bevendo una bevanda con dolcificanti artificiali, tendevano a giudicare meno piacevoli le bevande contenenti zucchero. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Il cervello può “ingannare” il gusto: ecco cosa succede con i dolcificanti

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