Il Centrosinistra dice no alla riforma dell' autonomia regionale le opposizioni | Grave errore Le ragioni del sì e quelle del no
Il centrosinistra ha espresso il suo rifiuto alla proposta di riforma dell'autonomia regionale, mentre le opposizioni hanno definito questa posizione un grave errore. La maggioranza, in accordo con la Giunta regionale, ha deciso di non sostenere il progetto di “Autonomia differenziata”, anche se le ragioni di entrambe le parti sono state illustrate pubblicamente. La discussione si è svolta condivisione tra le forze politiche coinvolte e senza annunci imminenti di cambi di posizione.
La maggioranza di centrosinistra, in piena sintonia con la Giunta regionale, ha detto no alla riforma “Autonomia differenziata, art. 116, comma 3, della Costituzione italiana" fortemente caldeggiata dal Governo Meloni. La riforma permette alle Regioni a statuto ordinario di chiedere allo Stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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