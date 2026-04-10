Il Centro Tecnico BM Arezzo si avvicina alla fase conclusiva della stagione con una partita importante in programma sabato alle 18 al Palasport Estra Mario D'Agata. La squadra locale affronterà l’USE Empoli in un incontro che potrebbe avere un peso determinante nella classifica finale. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra in questa fase decisiva e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Arezzo, 10 aprile 2026 – . Sabato alle 18 al Palasport Estra Mario D'Agata arriva l'USE Empoli. Torna in campo il Centro Tecnico BM Arezzo dopo il turno di riposo previsto dal campionato di Serie B, gli amaranto di coach Fioravanti ospiteranno Sabato alle ore 18 al Palasport Estra la Computer Gross Empoli compagine che precede il quintetto di coach Fioravanti di 4 punti in classifica, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Zanzarella di Rapolano Terme e Collet di Castelnuovo Berardenga (SI). A tre giornate dalla fine della stagione regolare la SBA affronta Empoli reduce dal ko casalingo rimediato Mercoledi sera contro la Virtus Siena e maturato solo nei secondi finali di una partita che aveva visto il quintetto di coach Valentino avanti per larghi tratti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Centro Tecnico BM Arezzo atteso dallo sprint finale

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Mercoledì 15 aprile al Centro Tecnico Federale la sfida decisiva tra le due capolista dei gironi A e B di Prima Categoria. Ingresso gratuito per il pubblico - facebook.com facebook