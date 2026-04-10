Un aereo militare statunitense è stato abbattuto nel territorio iraniano, mettendo in discussione l’idea di invincibilità della superiore forza aerea degli Stati Uniti. L’evento rappresenta un episodio che ha attirato l’attenzione internazionale, sollevando questioni sulla sicurezza e sulla dinamica di tensione tra le due nazioni. L’incidente ha generato ripercussioni sul piano diplomatico e militare, con implicazioni che coinvolgono anche altri attori globali.

L’abbattimento del F-15 statunitense nel territorio iraniano scalfisce il mito di invincibilità della superiorità aerea statunitense. Al netto degli accordi temporanei raggiunti, le lezioni sul campo per Washington non sono solo tattiche, ma strategiche. Il “Golia” statunitense e il “Davide” iraniano . Come comunicato dal CENTCOM, lo scorso 2 aprile un F-15E Strike Eagle veniva abbattuto nel corso di uno scontro: con l’eccezionale record di 104 vittorie e 0 perdite nella sua lunga carriera dal 1976, viene registrata la prima perdita in combattimento per questo tipo di velivolo. Un record che non era stato intaccato nemmeno dalle precedenti rivendicazioni di abbattimenti, come quelle attribuite a un presunto MiG-23 e MiG-25 siriani, rispettivamente nel 1978 e nel 1981, da cui non emerse tuttavia mai alcuna prova. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il caso F-15: come e perché l’abbattimento iraniano è rilevante per Washington

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