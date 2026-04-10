Un cantautore di Bologna ha condiviso un messaggio sui social che si distingue dai consueti annunci, parlando di dolore e di come la vita cambia. Nel suo post, ha menzionato l'album che ha registrato presso gli Abbey Road Studios, lo stesso luogo dove sono stati realizzati alcuni dei dischi più celebri della musica. Mentre il suo tour si avvicina, il testo ha attirato l'attenzione dei fan.

L ondra, Abbey Road Studios. Lo stesso indirizzo che ha visto nascere alcuni dei dischi più importanti della storia della musica. Cesare Cremonini è lì da settimane, lontano dall’Italia e dalle logiche del mercato discografico, a lavorare su qualcosa che, a quanto scrive, risponde a una necessità molto più urgente di qualsiasi scadenza commerciale. Il video pubblicato su Instagram mostra lo studio, i microfoni, la luce fioca di una sessione di registrazione. Le parole che lo accompagnano, però, hanno allarmato i fan. Cesare Cremonini: dai Lùnapop ai trionfi da solista. guarda le foto Cesare Cremonini preoccupa i fan: «Ogni giorno annego il dolore». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cantautore bolognese ha pubblicato un post che non assomiglia a nessun annuncio. Parole sul dolore e sulla vita che cambia, mentre il tour si avvicina

“Che dolore”. Al Bano, il triste annuncio sulla figlia Romina. “Una situazione delicata”. Ha voluto farlo sapere a tuttiLa separazione di Romina Carrisi continua a far parlare, ma questa volta a mettere un punto (con classe, e senza sceneggiate) ci pensa papà Al Bano.

Il cane anarchico, la gatta eroina e il pappagallo irriverente: gli animali fantastici che il cantautore italianano, morto a 91 anni, ha incontrato nella sua vitaCi sono artisti che raccontano il mondo attraverso i loro occhi, cogliendo la realtà così com’è.

Temi più discussi: Gianni Morandi canta con i giocatori del Bologna: il video che emoziona i tifosi rossoblù; Cesare Cremonini, la confessione preoccupa i fan: La vita è capace di distruggerti, annego il dolore. Sono proprio da un'altra parte; Pierdavide Carone, il legame con Lucio Dalla e il ritorno da New York; Cesare Cremonini: La vita è capace di distruggerti, le parole che gelano i fan prima del tour.

Il messaggio di Cesare Cremonini che ha commosso e preoccupato i fan: Annego il doloreDall'Inghilterra, dove lavora a nuovi brani, il cantautore bolognese apre un varco inaspettato sulla sua anima e promette che il prossimo tour sarà qualcosa di diverso di Redazione Da Londra, dove si ... msn.com

I 50 anni di Ho visto anche degli zingari felici di Claudio LolliE' considerato simbolo di un'epoca, Ho visto anche degli zingari felici, il disco di maggior successo di Claudio Lolli, cantautore bolognese morto nel 2018. L'album fu pubblicato il 7 aprile 1976. E ... rainews.it

Siamo in Aula per l’informativa urgente di Giorgia Meloni. Tante parole vuote. Tante. I soliti slogan, le solite frasi costruite per non dire nulla. Nessuna presa di posizione chiara. Nessun coraggio nel condannare apertamente le scelte di Trump e Netanyahu. Sil - facebook.com facebook

Parole al miele di Berrettini per Fonseca. E voi che giudizio date al giovane brasiliano #Tennis #RolexMonteCarloMasters #Berrettini #Fonseca x.com