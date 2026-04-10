In Italia, il calcio rappresenta solo una delle molte sfide che il Paese affronta quotidianamente. Mentre le cronache si concentrano sui campionati e le vicende delle squadre, altre questioni come crisi economiche, problemi sociali e questioni ambientali occupano il dibattito pubblico. Il rapporto tra lo sport e la realtà sociale è complesso e spesso riflette le tensioni e le dinamiche di una società in continua evoluzione.

Sono tanti i carrozzoni che non funzionano, è il sistema che è lacunoso come reso evidente anche dal disastro a Cannes senza film né registi italiani Allora è proprio vero: il calcio è lo specchio della società politica del nostro tempo o viceversa. Sono tanti gli elementi che accomunano i comportamenti dei due temini di confronto che fanno pensare ad una totale identificazione delle rispettive peculiarità. Troppi aspetti sembrano coincidere. E purtroppo sono di natura oltremodo negativa. Facciamo soltanto qualche esempio. Il carrozzone che guida l’istituzione calcio fa acqua da tutte le parti ma nessuno se ne vuole intestare almeno una quota di responsabilità e tutti tendono vergognosamente a scaricare colpe e misfatti su altri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calcio non è certo l’unica emergenza dell’Italia

Billie Jean King Cup 2026: i precedenti dell’Italia contro il Giappone. Il quarto del 2024 unica voltaSolo una volta, nella storia della Fed Cup/Billie Jean King Cup che dura fin dal 1963, Italia e Giappone si sono confrontati tra loro.

Valentina Merli unica italiana vincitrice dell’Oscar 2026: “Italia assente, sostenga di più il cinema”"In Francia ti senti più ascoltato" ed è proprio lì che Valentina Merli ha costruito la sua carriera nel cinema.

Temi più discussi: Il calcio italiano è in crisi?; Pubblicata la relazione sullo stato di salute del calcio italiano; I giovani non guardano e non amano più il calcio. Devono pagare per giocare. E il talento sparisce; Dodici anni senza Mondiali: no, l'Italia non è più la Repubblica del pallone.

Ripescaggio Italia ai Mondiali: il dibattito si accende e c’è chi va dritto al puntoL'ennesima serata amara per il calcio italiano riporta al centro uno dei temi caldi di questo inizio di primavera. sportal.it

Italia fuori dai Mondiali, Abodi: Il calcio italiano va rifondatoIl giorno dopo la partita persa contro la Bosnia, la terza eliminazione di fila dell’Italia dalle qualificazioni alla Coppa del Mondo di calcio diventa ufficialmente un caso politico. E mentre la Figc ... tg24.sky.it

Paolo #DiCanio al CorSera: “ #Guardiola ct della Nazionale No!L’ #Italia ha bisogno di Antonio #Conte per rinascere. In Italia ci stiamo abituando alla mediocrità: ci lamentiamo 2 giorni e poi torniamo a parlare dei nostri giocatori come se fossero i più forti al x.com

Dopo la frana in Molise che ha spaccato in due l’Italia, si prospettano ulteriori disagi sulla rete ferroviaria italiana - facebook.com facebook