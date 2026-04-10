Il calcio dalla A alla Z con 26 storie | si presenta l' Abbecedario Pallonaro

Venerdì 17 aprile alle 17,30 si terrà presso la libreria Mondadori Bookstore la presentazione di Abbecedario Pallonaro, un volume che raccoglie 26 storie legate al calcio. L'evento, aperto al pubblico, offre l'opportunità di conoscere un’opera che esplora vari aspetti del calcio attraverso narrazioni diverse. La presentazione si svolgerà nel rispetto delle modalità predefinite per gli incontri culturali.

Venerdì 17 aprile si terrà alle ore 17,30 presso la libreria Mondadori Bookstore la presentazione di Abbecedario Pallonaro. Da Aaltonen a Zubizarret, l'opera d'esordio del Collettivo Athletiquillo edito da Garrincha Edizioni. Il libro racconta splendori e miserie del nostro alfabeto calcistico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Cosmi si presenta alla Salernitana: «Noi allenatori siamo malati di calcio, essere qui è un privilegio. Ecco come ho reagito alla chiamata del direttore»Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma…C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Samuele Inacio, scoppia il caso...

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