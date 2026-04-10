Il brunch d’autore Focus su Buzzati

Il primo appuntamento del brunch d’autore si terrà domenica 19 aprile alle 11 presso Nocetum, in via San Dionigi nel Parco della Vettabbia a Milano. La manifestazione sarà dedicata a Dino Buzzati e si svolgerà nel locale milanese. L’evento prevede un momento di incontro e discussione legato alla figura e alle opere dello scrittore.

È dedicato a Dino Buzzati il primo appuntamento del brunch d’autore, domenica 19 aprile alle 11, a Nocetum a Milano in via san Dionigi, nel Parco della Vettabbia. Nocetum, immerso in uno contesto verde nel cuore della città, è una realtà milanese impegnata da anni nell’accoglienza e nella promozione sociale. Il Brunch d’autore è un ciclo di appuntamenti che accompagnerà l’anno con un incontro per ogni stagione, unendo cultura, racconto e convivialità. Il primo è dedicato a Dino Buzzati, in occasione del 120° anniversario della nascita. Scrittore profondamente legato a Milano, Buzzati ha saputo raccontare come pochi il senso dell’attesa, il mistero del quotidiano e le inquietudini dell’uomo contemporaneo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il brunch d’autore. Focus su Buzzati FC 26 Nuova Evoluzione: Brunch di compleanno (Birthday Brunch)Questa Evoluzione è un vero e proprio regalo per gli attaccanti del Tour Mondiale. Dino Buzzati e Milano-Cortina 2026I XXV Giochi olimpici invernali, per brevità chiamati Milano-Cortina 2016, che ieri, 6 febbraio, si sono inaugurati a Milano, stadio San Siro, che... Argomenti più discussi: Il brunch d’autore. Focus su Buzzati; Florence Cocktail Week 2026: a Firenze la mixology celebra 10 anni di talento e bere consapevole; Pizza d’autore a Chieti | nasce il nuovo format per asporto e delivery. Il brunch d’autore. Focus su BuzzatiÈ dedicato a Dino Buzzati il primo appuntamento del brunch d’autore, domenica 19 a Nocetum a Milano nel Parco della Vettabbia ... quotidiano.net Giovedì 9 aprile su Tv Centro Marche andrà in onda "Focus: Confindustria, via alla fusione". Fabio Girolimetti in studio ha intervistato Diego Mingarelli , Presidente Confindustria Ancona; Marco Ragni, Presidente Confindustria Macerata; Fabrizio Luciani, Pre - facebook.com facebook