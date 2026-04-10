Il braccio della gru che si piega il boato tremendo e la morte dei due operai senza contratto

Due operai sono deceduti dopo essere precipitati da un'altezza di 25 metri in un cantiere di via Ruggero Marturano. Secondo le prime ricostruzioni, la gru su cui stavano lavorando ha subito un cedimento, facendo piegare il braccio e provocando il crollo. I lavoratori non erano assunti con un contratto regolare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare.

Non avevano un regolare contratto i due operai morti in via Ruggero Marturano dopo essere precipitati da un'altezza di 25 metri per il cedimento di una gru su cui stavano lavorando. Daniluc Tiberi Un Mihai, cittadino romeno di 50 anni e Najahi Jaleleddine, quarantunenne di origini tunisine. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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