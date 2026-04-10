Il bel tempo regge sino a fine weekend poi torna la pioggia

Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili, con cieli sereni o leggermente nuvolosi e temperature massime superiori ai 20 gradi. A partire da lunedì, si prevede un cambiamento con l'arrivo della pioggia, che interesserà le giornate successive. Le temperature rimarranno elevante, ma le precipitazioni alterneranno giornate di sole a momenti di maltempo.

Weekend all'insegna di un tempo sereno o poco nuvoloso, con temperature massime ben al di sopra dei 20° C. Da lunedì è invece previsto un brusco calo accompagnato da una perturbazione.Le previsioni per sabatoA Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Il bel tempo durerà ancora poco, in settimana cambia tutto e arriva il ribaltoneCi siamo goduti una Pasqua e una Pasquetta quasi da manuale, con il sole ... msn.com

Previsioni meteo per il weekend: bel tempo, temperature in caloCieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo ... pisatoday.it

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Il passato non torna Nulla regge all'andare del tempo Pavese I dialoghi con Leucò #Foto di Sarah Moon #CasaLettori x.com