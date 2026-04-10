Il Barcellona ha diffuso una nota ufficiale in cui esprime il proprio disappunto riguardo alle decisioni arbitrali prese durante la partita contro l’Atletico Madrid in Champions League. La squadra ha evidenziato che non si tratta di un episodio isolato, sottolineando che già in passato ha subito decisioni arbitrarie che non sono risultate chiare o giuste. La reazione si concentra sulla percezione di ingiustizie commesse dal sistema arbitrale dell’UEFA.

Il Barcellona è furioso con il sistema arbitrale Uefa e lo rende esplicito con una nota ufficiale. Nel mirino? Il match contro l’Atletico Madrid. La nota del Barcellona. Si legge sul sito ufficiale: Il Barcellona informa che i servizi legali del Club hanno presentato oggi un reclamo all’Uefa in merito agli eventi avvenuti nell’andata dei quarti di finale di Uefa Champions League contro l’Atlético Madrid. Il Club ritiene che la direzione arbitrale non abbia rispettato l’attuale regolamento, influenzando direttamente lo svolgimento della partita e il risultato. Il reclamo si concentra su un’azione specifica. Al 54° minuto della partita, dopo che il gioco era stato ripreso correttamente, un giocatore avversario ha preso il pallone nella propria area senza che venisse assegnato il relativo calcio di rigore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Barcellona furioso: “Non è la prima volta che subiamo decisioni arbitrali incomprensibili in Champions”

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