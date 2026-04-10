Igor Volley altra conferma | blindata anche Giulia Carraro

La squadra di pallavolo Igor Volley ha annunciato la conferma di Giulia Carraro come vice di Carlotta Cambi anche per la prossima stagione. La regista continuerà a far parte del roster, rafforzando il reparto con un partner di fiducia e consolidando l’intesa già esistente. La decisione si inserisce nel piano della squadra di mantenere un reparto di registe stabile e affidabile.

Reparto blindato quello delle registe per la Igor Volley, che vedrà anche per la prossima stagione Giulia Carraro affiancare in qualità di vice Carlotta Cambi, mantenendo un binomio di massima affidabilità e grande affiatamento. La palleggiatrice veneta ha infatti prolungato fino a giugno 2027 il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Igor Volley, la prima conferma è Tatiana Tolok Temi più discussi: Un'altra conferma al centro per la Igor: ufficiale il rinnovo di Federica Squarcini; Igor Volley, altra conferma: blindata anche Giulia Carraro; Igor, Squarcini confermata in azzurro; Igor Volley, altra conferma in banda: c’è Alsmeier per la stagione 2026/27. Igor Volley, palleggiatrici al completo: arriva la conferma di Giulia CarraroLa Igor Volley Novara blinda il reparto delle palleggiatrici: Giulia Carraro confermata per la stagione 2026/27. lavocedinovara.com Igor Volley, resta anche Squarcini: altro rinnovo al centro per le zanzareLa Igor Volley conferma il rinnovo di Federica Squarcini: la centrale classe 2000 rimarrà a Novara per la stagione 2026/27. lavocedinovara.com Igor Volley Novara. . Giulia - facebook.com facebook