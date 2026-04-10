IAA nuovo bando | disponibili 14 alloggi per anziani non autosufficienti

L’Istituto Assistenza Anziani di Verona ha pubblicato un nuovo bando rivolto all’assegnazione di 14 alloggi destinati a persone anziane non autosufficienti con un basso livello di bisogno assistenziale. Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e si inserisce in un intervento volto a favorire l’autonomia degli anziani che richiedono assistenza minima. La procedura rimane aperta fino a una data ancora da definire.

L’Istituto Assistenza Anziani di Verona ha pubblicato un nuovo avviso per l’assegnazione di alloggi destinati ad anziani non autosufficienti con basso bisogno assistenziale, nell’ambito del progetto finanziato dal PNRR “Autonomia degli anziani non autosufficienti”. Sono 14 le unità abitative. 🔗 Leggi su Veronasera.it In arrivo tra città e provincia 13 alloggi per anziani non autosufficientiSono in arrivo 13 appartamenti, per 26 posti disponibili, a favore di anziani non autosufficienti. Via al nuovo bando per gli alloggi ErpA Sarteano via al bando per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp): insieme ai Comuni...