In Italia, l’intelligenza artificiale rappresenta un'occasione per rilanciare imprese e scuola. Un manager del settore digitale ha dichiarato che l’adozione di questa tecnologia non riguarda solo aspetti tecnici, ma coinvolge aspetti culturali e formativi fondamentali per il Paese e l’Europa. La discussione si concentra sulla necessità di integrare l’IA nel tessuto produttivo e sociale, sottolineando l’importanza di un approccio che vada oltre la mera tecnologia.

Il manager del settore digitale Di Franco sostiene che l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel tessuto produttivo e sociale non sia una questione di pura tecnica, ma una sfida culturale e formativa cruciale per l’Italia e l’Europa. Nel suo recente saggio pubblicato da Piemme, intitolato L’intelligenza artificiale per il futuro dell’Italia, l’esperto e docente presso la Graduate School of Management del Politecnico di Milano delinea un percorso in cui l’IA funge da acceleratore per colmare le debolezze strutturali del nostro sistema. Oltre la teoria: l’adozione pratica come motore di efficienza. Non serve attendere una regolamentazione perfetta o un consenso etico assoluto per muoversi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA in Italia: la sfida per rilanciare imprese e scuola

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