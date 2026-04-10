Negli ultimi giorni, alcuni video realizzati con personaggi Lego, che raffigurano l’ex presidente degli Stati Uniti, hanno raggiunto un enorme numero di visualizzazioni online. Questi contenuti sono stati prodotti come parte di una campagna di propaganda iraniana e sono diventati virali sui social media. La diffusione di questi video evidenzia come strumenti digitali e intelligenza artificiale vengano utilizzati per veicolare messaggi politici, anche attraverso contenuti creativi e non convenzionali.

C’è una guerra purtroppo combattuta sul campo, con migliaia di vittime innocenti. E una che invece si combatte online grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, con l’ausilio di personaggi Lego. A quanto pare dalla viralità dei contenuti, questo conflitto lo sta vincendo l’Iran. A poche ore dalla notizia della tregua tra Stati Uniti e Iran (domani iniziano le trattative a Islamabad), un nuovo video in stile Lego sbeffeggia il Donald Trump e colleziona milioni di visualizzazioni. È l’ultimo di una lunga serie di contenuti della propaganda iraniana che in queste settimane di guerra sono diventati un vero e proprio caso di studio. @aiiraan... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - I video Lego contro Trump diventano virali: milioni di visual per la propaganda iraniana

Trump e l’onta della strategia Taco: così la propaganda iraniana sbeffeggia il presidente Usa con video Lego da milioni di clicTrump che dorme, sogna di premere un bottone rosso e distruggere ponti e infrastrutture energetiche dell’Iran, con la complicità dei paesi del Golfo.

Il pulsante rosso di Trump, gli Epstein Files e le Borse che crollano: cosa c’è nel video di propaganda in stile Lego della Tv di Stato iranianaMentre missili e droni continuano a volare per i cieli del Medio Oriente lasciando dietro di sé una scia di distruzione, la guerra in corso tra Stati...

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Trump versione Lego preso in giro dagli iraniani. Il video diffuso dal regimeNelle ultime ore, una serie di video virali in stile Lego ha preso di mira Donald Trump, trasformandolo in protagonista di una narrazione satirica che sta facendo il giro del mondo. Le clip, diffuse ... affaritaliani.it

Trump in versione Lego, un taco un video e milioni di visualizzazioni x.com

Il Mastro Costruttore. Ennio Morricone · Gabriel's Oboe (From "the Mission"). Palazzo Maffei di Verona in mattoncini LEGO®. Questo e tanti altri simboli italiani sono ricreati con straordinaria precisione dal LEGO® artist @lucapetraglia.it Visita la mostra @monu - facebook.com facebook