Tre giorni fa è stato pubblicato un articolo su Arezzo News, il quotidiano indipendente che si occupa di critica civica, cultura e politica in città. L'articolo, intitolato

Treni fermi tra Firenze e Roma: nel weekend l’alta velocità va. piano piano ‘Na montagna de computer vecchi all’asta: l’Asl se svuota i magazzini! “We Want Miles!”: il jazz internazionale accende il Teatro Petrarca di Arezzo Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L . 🔗 Leggi su Lortica.it

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Tra i velieri dei ricordi

Argomenti più discussi: Il naufragio della Santa Maria di Cristoforo Colombo e gli altri errori che cambiano la Storia; Autovelox, valide le sanzioni per eccesso di velocità: taratura in regola, multa legittima; I tre vel'ieri - Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina; La gdo italiana corre veloce. Ricavi 2025 su del 4,3%. Ma non mancano i nodi.

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Ieri, a poche ore dall’annuncio del cessate il fuoco tra #Washington e #Teheran, diversi Paesi del Golfo sono stati colpiti da droni e missili iraniani, provocando feriti e danni a infrastrutture energetiche. Nel frattempo, Teheran mantiene anche il controllo totale s x.com